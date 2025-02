Tariifisõja kõrvalmõju. Kanada provintsid korjavad lettidelt USA alkoholi

Ford lisas, et samuti eemaldatakse USA tooted LCBO kataloogist, mis tähendab, et USA alkohol ei jõua teiste jaemüüjate ja restoranideni. Seni on LCBO tootevalikusse kuulunud 3600 erinevat USA toodet, mis pärinevad kokku 35 USA osariigist.

Kanada lubab samaga vastata

Nova Scotia peaministri büroo lisas, et on uskumatu, et on jõutud selleni, et nende senine peamine sõber ning naaber on hakanud Kanadaga võitlema. Lisaks USA alkoholi lettidelt korjamisele lubasid nad, et USA firmadel on tariifisõja tõttu piiratud ligipääs Nova Scotia provintsi hangetele.