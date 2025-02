VIDEO | Kaja Kallas: kuulasime Trumpi sõnu tähelepanelikult

„Kuulasime neid sõnu tähelepanelikult ja loomulikult valmistume ka meie,“ kinnitas Kallas, kes on Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. „Selge on see, et kaubandussõjas pole võitjaid. Kui USA alustab kaubandussõda, siis see, kes naerab, on Hiina,“ lisas ta.