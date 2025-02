Trump peatas kuuks ajaks Mehhikole tariifide kehtestamise

Trump kinnitas oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et peatab esialgu kuuks ajaks Mehhikole tariifide kehtestamise. Vastasel juhul oleksid need pidanud jõustuma homsest. Trumpi sõnul lubas Mehhiko vastutasuks saata Mehhiko-USA piirile 10 000 relvastatud sõdurit.

„Me leppisime kokku, et peatame tariifid üheks kuuks, mille jooksul peame läbirääkimisi Mehhiko esindajatega,“ kirjutas ta.

Mehhiko president Claudia Sheinbaum kinnitas täna varem, et on Trumpiga telefoni teel rääkinud ja jõudnud temaga kokkuleppele.

„Rääkisime ühistest huvidest. Arutasime, et oleme rände teemal koostööd teinud, mis toimis hästi,“ rääkis Sheinbaum ajakirjanikele. „Rääkisime ka fentanüüli ja teiste uimastite sissevoolu vähendamisest.“

„Ma ütlesin talle, et me oleme äripartnerid,“ lisas ta. „See on parim viis Hiina ja teiste maailmaosadega konkureerimiseks.“