Trump peatas ka Kanadale tariifide kehtestamise. Kanada lubas saata piirile 10 000 eesliinitöötajat

Trudeau ütles, et järgnevatel nädalatel töötatakse üheskoos lahenduste leidmise nimel. Ta märkis, et vastutasuks tariifide peatamise eest investeerib Kanada 1,3 miljardit dollarit piirijulgeoleku tugevdamisse, mis hõlmab uusi koptereid, tehnoloogiat ja lisapersonali ning „täiendavaid ressursse fentanüüli voo tõkestamiseks“.

Ühtlasi lubas Trudeau liigitada Trumpi eeskujul Mehhiko kartellid terroriorganisatsioonideks. Viimased on ühed peamised fentanüüli ja teiste uimastite levitajad Kanadas ja USA-s. Trudeau ütles, et Kanada käivitab koos USAga „ühise löögijõu“, mille ülesandeks saab võitlus organiseeritud kuritegevuse ja rahapesuga.

Mehhiko saadab piirile 10 000 sõdurit

Varem esmaspäeval ütles Trump, et peatab esialgu kuuks ajaks Mehhikole tariifide kehtestamise. Vastasel juhul oleksid need pidanud jõustuma homsest. Trumpi sõnul lubas Mehhiko vastutasuks saata Mehhiko-USA piirile 10 000 relvastatud sõdurit.

„Me leppisime kokku, et peatame tariifid üheks kuuks, mille jooksul peame läbirääkimisi Mehhiko esindajatega,“ sõnas ta.

Mehhiko president Claudia Sheinbaum kinnitas varem, et on Trumpiga telefoni teel rääkinud ja jõudnud temaga kokkuleppele. Sheinbaumi sõnul oli vestlus Trumpiga „pikk“. „Rääkisime ühistest huvidest. Arutasime, et oleme rände teemal teinud koostööd, mis toimis hästi,“ ütles ta ajakirjanikele. „Rääkisime ka fentanüüli ja teiste uimastite sissevoolu vähendamisest.“