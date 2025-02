Finantskelmid kasutavad pettuses ohvri lemmiklooma nime või muid isiklikke detaile

Tkatšenko märkis, et viimasel ajal on taas mitmete sotsiaalmeedia kontode, eriti Instagrami, kaudu levimas taas trend, kus inimesed jagavad enda kohta detailset infot.

„Need meenutavad vanasti populaarset sõbrapäevikut, kuhu kirjutatakse enda kohta natuke põhiinfot, nagu vanus, sünnikuupäev, aga ka näiteks sünnilinn, silmade värvi, lemmiklooma nime, hobisid ja muud. Iseenesest on see tore ja paistab süütu, aga tegelikult võivad osavad kelmid seda ka kurjasti ära kasutada,“ lausus Tkatšenko.

Ta selgitas, et eriti ohtlik on see nende inimeste puhul, kelle sotsiaalmeedia kontod on avalikud. „Kelmid oskavad väga hästi inimeste pähe pugeda ja kui neil on lisavahendiks kasutada ka näiteks inimese lemmiklooma nimi või muu personaalne detail, siis see aitab veelgi lihtsamalt ohvrit ära petta,“ ütles Tkatšenko.