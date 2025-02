Donald Trump tahab luua riikliku investeerimisfondi. Variandina kaalutakse TikTokis osaluse ostmist

„Meil on tohutu potentsiaal,“ sõnas Trump eile ajakirjanikele pärast täitevkorralduse allkirjastamist. Trumpi sõnul vastutavad investeerimisfondi loomise eest rahandusminister Scott Bessent ning kaubandusministri kandidaat Howard Lutnick. Trumpi käsu kohaselt esitavad nad 90 päeva jooksul täpsema plaani.

Täitevkorralduses on kirjas, et riikliku investeerimisfondi loomine aitab maksimeerida riigi rikkuse haldamist, sh aidates edendada fiskaalset jätkusuutlikkust, vähendada ameeriklaste maksukoormust ning tagada USA majanduslikke ja strateegilisi huvisid rahvusvahelisel tasandil.

Lutnick tõi näite, et kui USA peaks ostma millalgi näiteks kaks miljardit koroonavaktsiini, siis võiks Ühendriikidel olla ka mingi osalus firmades, kes seda pakuvad. Bessent märkis, et investeeritakse nii likviidsetesse varaklassidesse kui ka sellistesse kohtadesse, mis võiksid ameeriklastele kõige rohkem kasu tuua.

Donald Trump lisas, et USA riiklik investeerimisfond võiks osta osaluse näiteks sotsiaalmeediaplatvormis TikTok, omandades Hiina firma USA äris vähemalt 50% osaluse. „Kui me saavutame sobiva diili, siis me teeme seda. Vastupidisel juhul ei tee,“ sõnas Trump, märkides, et arutluse all on mitu varianti. Varem on Valge Maja teada andnud, et ühe variandina kaalutakse TikToki müüki Microsoftile ja Oracle’ile.

Sellelaadseid riiklikke fonde on loodud nii mõneski riigis, eriti naftariikides, nagu Norra ja Saudi Araabia. Näiteks on Norra fondi maht tänu naftarahale paisunud üle triljoni euro suuruseks. Fond on sedavõrd suur, et norralastele kuulub 1,5% kogu maailma aktsiaturust. Sarnase fondiga on välja tulnud ka Iirimaa, kes maksuparadiisina on riiki meelitanud tehnoloogiagigante, nagu Alphabet (Google), Meta, Intel, LinkedIn ja Amazon. USA riigieelarve on aga erinevalt eelmainitud näiteriikide omadest sügavas miinuses.

USA 23 osariigis on sellelaadsed investeerimisfondid juba olemas, need haldavad kokku 332 miljardi dollari ulatuses varasid. Neist suurim on Alaska 80 miljardi dollari suurune 1976. aastal loodud Alaska Permanent Fund. Põhja-Dakotas läheb näiteks 30% nafta ja gaasi pealt teenitud maksutulust just nimelt investeerimisfondi. Selle abil loodab Põhja-Dakota kaotada järk-järgult kinnisvaramaksu. Ka näiteks Soome väikelinnas Kurikkas aitab investeerimisportfell rahastada haridust ja taristuinvesteeringuid: 2023. aastal teeniti 13 miljonit eurot dividenditulu.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada