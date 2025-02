Hiina kehtestas USA-le vastutariifid. Lisaks hakkavad hiinlased uurima Google’it

Nii kehtestab riik 15-protsendilise tariifi kivisöele ja veeldatud maagaasi toodetele ning kümneprotsendilise tariifi toornaftale, põllumajandusmasinatele ja suure mootoriga autodele, mis on imporditud USA-st. Tariifid jõustuvad järgmisel esmaspäeval.

Hiina on maailma suurim veeldatud maagaasi (LNG) importija, kelle peamised tarnijad on Austraalia, Katar ja Malaisia. USA, mis on maailma suurim LNG eksportija, ei ekspordi Hiinasse märkimisväärselt LNG-d.