Eesti tehisintellekti idu kaasas üle miljoni suuruse rahastuse

Tulemuseks on paranduste suurendamine ja ebavajalike esiklaasivahetuste vähendamine. Täkkeparandused on koguni kümme korda kuluefektiivsemad ja tekitavad tuhat korda vähem keskkonnasaastet kui klaaside asendamine.

DriveXi tegevjuhi Rauno Siguri sõnul on järjest suurem vajadus jätkusuutlike lahenduste järele. „Klaasikahjude käsitlemine on meie järgmine samm, et muuta sõidukite parandamist õiglaseks majanduslikus ja keskkondlikus mõttes. Kuid tulevikku vaadates näen, et palju raiskamist ja ebaefektiivsust on ka teiste varade remondis, nagu näiteks ehitised või tarbeelektroonika. Euroopa Parlamendi algatus „Right to Repair“ puhub tugevat taganttuult jätkusuutliku tuleviku loomisel ning soovime selles valdkonnas liidriks tõusta,“ sõnas ta.