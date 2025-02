„Ehitada on endiselt kulukas.“ Arendajaid hoiab tagasi ehitushindade jätkuv kasvutrend

Mullu kasvasid müüginumbrid eelkõige järelturul, kuid Luminori Baltikumi kliendisuhete juhi Tanel Rebase sõnul võib eeldada, et tõus kandub peagi edasi ka uusarendustele „Tõenäoliselt oli eelmise aasta puhul tegemist nii-öelda vaheaastaga, kus arendajad müüsid ära selle, mida oli tarvis müüa. Nõudlus oli väiksem, kuid samas oli ka pakkumine madalam,“ sõnas ta.

Küll aga andis möödunud aastale tooni laenude refinantseerimise populaarsuse kasv, mis hakkas hoogu koguma kevadel ja kestab eksperdi sõnul tänaseni. „Hinnanguliselt kuni veerand uutest laenumahtudest moodustavad laenuportfellide ületoomised ehk laenu refinantseerimine – see on märkimisväärne tõus,“ märkis Rebane.

Vähem üüripakkumisi

Üüriinvestoritele möödunud aastal kuigi palju häid uudiseid ei jagunud. Eksperdi sõnul oli turul vähem üüripakkumisi, mis tähendab suure tõenäosusega seda, et üks osa üüriinvestoritest lahkus madala tootluse tõttu turult ja üürikinnisvara paisati hoopis müüki. Ühtlasi on üüriturult väljunud suuremad institutsionaalsed investorid, kes samuti turgu atraktiivseks ei pea.

Kui vahepeal pidurdasid arendajad uute objektide puhul kopa maasse löömist, siis on Rebase hinnangul näha julgemaid samme. „Kui praegu ehituses ja arenduses olevad objektid müüki tulevad, võiks sel aastal oodata ka uusarenduste turul osalist müüginumbrite hoogustumist.“

Ühtlasi selgitas Rebane, et uue kinnisvara hinnatõusuks peaks nõudlus ületama pakkumist – kuna pakkumist on hetkel järjest rohkem, siis defitsiidini tõenäoliselt ei jõuta. Seetõttu napib Rebase sõnul põhjuseid, miks uusarenduste hind võiks uuel aastal liialt tõusta.

Ehitushinnad jäävad kasvama

Siiski hoiab arendajaid tagasi ehitushindade jätkuv kasvutrend, mistõttu on ehitada endiselt kulukas. Nõudluse kasvu võiks tema hinnangul toetada euribori järjepidev langus ja palkade kasv. Samas on pildil ka pärssivad tegurid – jätkuvalt kõrge inflatsioon ja maksutõusud, mis inimeste sissetulekuid mõnevõrra vähendavad.

Siiski on euribori langusel piisavalt positiivne mõju, et see võiks esile kutsuda müüginumbrite hoogustumist. „Inimesed, kes lükkasid kõrge hinna ja ebakindluse tõttu kinnisvara soetamist edasi, võivad nüüd euribori langemise tuules hakata turule sisenema. Küll aga sõltub väga palju inimeste võimalustest ja põhjustest, miks kodu ikkagi otsitakse. Seega tõenäoliselt võtab kinnisvaraturg tänavu taas teatava hoo sisse,“ sõnas Rebane.