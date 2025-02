Tohutu kasv: Hiinast pärit pakkide arv suurenes Soomes plahvatuslikult

Hiinast tellitud kaubad moodustasid 97,7 protsenti Soome tollideklaratsioonide koguarvust. Võrreldes 2023. aastaga oli see arv üheksa korda suurem.

Soome kaubandusliidu hinnangul on kasv problemaatiline

Mitmed testostud on näidanud, et väljaspool Euroopa liitu müüakse tooteid, mis ei vasta EL-i tooteohutusnõuetele näiteks kemikaalide koguste osas, seisab ühingu pressiteates. Selles lisati, et ettevõtted võivad jätta tähelepanuta ka jäätmekäitlustasud.