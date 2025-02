Ligi 20 aastat läks aega. Spotify jõudis ajaloos esimest korda kasumisse

„Olen 2025. aasta pärast väga põnevil ja tunnen väga head meelt, kus me oleme nii tootega kui ettevõttena,“ sõnas Spotify asutaja ja tegevjuht Daniel Ek tulemusi tutvustades. „Jätkame panuste tegemist, mis avaldavad pikaajalist mõju, suurendades meie kiirust, säilitades samal ajal eelmisel aastal saavutatud efektiivsuse. Just see kombinatsioon võimaldab meil luua parima ja väärtuslikuma kasutajakogemuse, kasvada jätkusuutlikult ja pakkuda loovust maailmale.“