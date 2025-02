INTERVJUU | Tuntud muusik siseneb joogiärisse. NOËPIL on nüüdsest omanimeline džinnitehas

Kui kaua te üksteist juba tundnud olete, kuidas kolmekesi kokku saite?

Jüri: Andresega on mul olnud kokkupuuteid juba varasemast. Kunagi asutasime õemehega filmikompanii, mille alt tuli välja ka „Vasaku jala reede“, mille režissöör Andres oli. Aga siis me niivõrd kokku ei puutunud.

Andres: Nüüd kuskil kaks aastat tagasi sõitsime Jüriga kahekesi Põhja-Norrasse Tromsøsse ning rääkisime elust ja muust. Siis tuli idee, et kuigi tore on kontserte promoda ja sketše teha, aga see on ühekordne investeering. Kontsert lõppeb mingi hetk ära. Mõistlikum oleks teha nii, et väärtust jätkuks pikemalt. Siis mõtlesin, et võiks kellegagi džinni teha. Jüri ütles: „Miks kellegagi? Teeme ise!“ Siis hakkasimegi asja ajama.