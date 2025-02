Eesti ettevõte lubab AI abiga võrgutasu odavamaks muuta

Elektrivõrke haldavad ettevõtted seisavad praegu silmitsi topeltsurvega. Ühest küljest oodatakse lähikümnendil elektritarbimise plahvatuslikku kasvu, teisalt tuleb võrku ühendada üha enam taastuvenergiat tootvaid üksusi – tuule- ja päikeseparke. Näiteks Eestis on plaanis liita võrku 2030. aastaks 5500 megavatti roheenergeetika tootmisvõimsust, mida on ligikaudu kolm korda enam kui praegu. Tavapärane lahendus oleks ehitada uusi elektriliine, kuid see on aeganõudev ja ühtlasi väga kulukas tegevus, mille elektritarbija oma arve kaudu lõpuks kinni maksab.