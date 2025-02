Auvere elektrijaam ja veel üks Eesti Energia tootmisplokk on rivist väljas

Auvere elektrijaam on planeerimata katlarikke tõttu olnud rivist väljas juba viis päeva, mis on märkimisväärselt pikem aeg kui algselt plaanitud. Lisaks teatas Eesti Energia täna elektriturule, et plaaniväline katkestus toimub ka Eesti soojuselektrijaama kuuendas energiaplokis. Plaani kohaselt peaks soojuselektrijaama kuues plokk taastama töövalmiduse ülehomme ehk 6. veebruaril.