INTERVJUU | Nõustajate raskekahurvägi: mullu pudenesid miljardid peost, aga Eesti jõukatel oli siiski edukas aasta

„Eestis muretsetakse üldse kogu aeg. Ka siis, kui omal ajal siia liiga palju väliskapitali tuli, öeldi, et kõik ostetakse meilt ära. Nüüd muretsetakse, et väliskapital lahkub. Ma arvan, et tuleks rõõmustada, et kohalik jõukus on kasvanud,“ vastas advokaadibüroo Sorainen partner Toomas Prangli küsimusele, kas väliskapitali lahkumine Eestist on hea või halb. Tegelikult aga on tehingupilt nii kirju, et mingist põgenemisest on asi kaugel.