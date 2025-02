E-residendid asutasid Eestis mullu rekordarvu ettevõtteid

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo sõnul tuleb e-residentsust lähiaastail jõuliselt edasi arendada, et programm suudaks ellu viia oma täie potentsiaali Eesti majanduse kasvatamisel. „Iga e-residentsuse edusse investeeritud euro toob juba praegu Eestisse vähemalt 8 eurot tagasi. Kümne aastaga on e-residentsus teinud Eesti tuntuks digiriigina, edaspidi peame tugevdama oma konkurentsieelist Euroopa parima ettevõtluskeskkonnana, et tuua Eestisse uusi makse maksvaid e-residentide ettevõtteid,“ sõnas Keldo.

Uusi e-residente lisandus mullu 11 484, mida oli 5% rohkem kui aasta varem. 2024. aastal loodi ​e-residentide poolt kokku rekordilised 4818 ​ettevõtet, mida oli samuti 5% rohkem kui 2023. aastal (senine rekord oli 2021. aastal, mil loodi 4712 ettevõtet). Enim uusi Eesti ettevõtteid asutasid Hispaania (711), Ukraina (387), Türgi (305) ja Saksamaa (299) kodakondsusega e-residendid. Samade riikide kodanikud juhivad ka uute programmiga liitujate edetabelit.

Positiivne juubeliaasta

E-residentsuse juhi Liina Vahtrase hinnangul oli programmil positiivseid arenguid pakkunud juubeliaasta. „Näeme selgelt, et ettevõtjad leiavad meie pideva müügitöö tulemusena üha enam tee Eestisse: iga viienda Eestis mullu loodud ettevõtte asutaja on e-resident ning ettevõtteid loodi rohkem kui kunagi varem. Kvantiteedi kõrval peame keskenduma aga ka kvaliteedile ehk ettevõtete kasvule Eestis, et nende maksutulu ning panus Eesti majandusse ajas üha tõuseks,“ märkis Vahtras.

Ta lisas, et just sellele keskendubki programmi uus strateegia aastateks 2026–2029, mis valmib tänavu sügisel. „Kui küsida, milliseid e-residente me Eestisse tahame, siis on fookuses ettevõtted, millel on juba eksisteeriv äritegevus ja võimekus Eestisse kohe töötajad palgata. Selleks tuleb ettevõtte loomine senisest kiiremaks ja mugavamaks muuta, arendada programm kaardivabaks ning täiustada äriteenuste ökosüsteemi,“ selgitas Vahtras.