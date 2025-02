Transpordi- ja logistikavaldkond pani oma nutikuse proovile

Teise ülesande järel oli seis üsna võrdne, seega selgus võitja alles kolmanda ülesande lahendamisega. Kolmandaks ülesandeks tuli võistlejatel valmis meisterdada vesiratas, mis puidust raketi nööri abil võimalikult kiirelt üles tõstaks. Kõikide ülesannete punktide kokkulöömise järel selgus võitja, kelleks oli Elroni nutikas tiim. Nemad pääsesid edasi poolfinaali.“Kuigi töötame igapäevaselt erinevates osakondades, siis sulandusime võistlusel ühtseks meeskonnaks ja saime ühiste väljakutsete lahendamisega väga hästi hakkama,“ sõnab Elroni koolitusspetsialist Piret Valgma. „Meile meeldis see, et lahendusi on erinevaid ja kõik meeskonnaliikmed said praktiliste ülesannetega kaasa lüüa.“Järgnevatel kuudel toimuvad uute valdkondade väljakutsed. Lisainfo ja registreerimine www.teadusstuudiod.ee/organisatsioonide-valjakutse