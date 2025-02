Baltikum kolib Poola ehk kas Eesti teeb midagi valesti?

Piltlikult võib 2024. aasta Baltikumi tehinguturgu iseloomustada nii, et samal ajal, kui Leedus keerutatakse tantsupõrandal, on Eestis ja Lätis muusika vaiksemaks jäänud ning meenutatakse varasemaid pidusid. Advokaadibüroo WALLESS ühinemis- ja omandamistehingutele keskendunud meeskond rääkis Delfi Ärilehele, miks on Leedu tehinguturg püsinud stabiilsena, samal ajal kui Eesti on languses.