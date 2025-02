VIDEO JA FOTOD | Elering desünkroniseerimise eel: seni on kõik läinud plaanipäraselt

Venemaa kontrollib ühte olulisimat parameetrit

Balti riikide elektrisüsteem on täna osa Venemaa ühendatud elektrisüsteemist, mis kujutab endast geopoliitilist ja energiajulgeoleku riski. Seda seetõttu, et Venemaa kontrollib meie elektrisüsteemi ühte olulisimat parameetrit – sagedust – ja seeläbi on idanaabril võimekus mõjutada elektrisüsteemi toimimist Balti riikides.

Miks sünkroniseeritakse?

Esiteks maandab üleminek sünkroontööle Mandri-Euroopa sagedusalaga riski, et sõltuvust Venemaa energiasüsteemist ja sagedusalast võidaks meie vastu ära kasutada. Teiseks on Balti riigid poliitiliselt ja sotsiaalmajanduslikult osa Lääne-Euroopast, sestap on igati loogiline, et ka elektrisüsteem on osa Mandri-Euroopa sagedusalast. Nii vähenevad süsteemi juhtimisega seotud riskid ja paraneb Eesti inimeste ja ettevõtete energiaturvalisus.