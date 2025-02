Jaanuaris müüdi Tallinnas uusi kortereid ligi veerandi võrra rohkem kui aasta varem

„Aasta algus on Tallinna korteriturul tavapäraselt rahulik. Paljud tegid aasta lõpuga oma ostuotsused ära ning pühadele järgneb alati turul rahulikum periood. Samas annab eelmise aasta jaanuariga võrreldes selgelt kõrgem tulemus põhjuse olla eesseisva aasta suhtes optimistlik, lisaks on pea poole aasta vältel iga järgneva kuu müügitulemus varasemat ületanud,“ selgitas Bonava müügi- ja turundusjuht Lauri Laanoja.

Ka Tallinna uute kodude müügiarvudes on jaanuaris näha eelmise kuuga võrreldes ootuspärast langust. Citify.eu andmetel müüdi jaanuaris Tallinnas 92 uut korterit, mis on 98 vähem kui detsembris. Kui võrrelda uute kodude jaanuarikuu müügiarvu 2024. aasta sama kuuga, siis on tõus 21%. Vaadates veel tagasi 2023. aasta jaanuarikuusse, on tehingute arvu tõus lausa 142%.