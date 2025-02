Kinnisvaraekspert hoiatab: varjendite ehitamise kohustus läheb uusarendustele väga kalliks maksma

Kinnisvarabüroo Uus Maa juhatuse liikme Igor Habali sõnul peaks uus seadus sügisest kehtima hakkama, kuid on praegu veel eelnõu tasemel, milles on väga palju ebaselgust. „Seaduseelnõu on suuresti Soome näitel tehtud ning seal on see aastakümneid juba reaalsus. Eestis mõjutaks tavainimesi kõige enam 1200-ruutmeetrist suurema maapealse suletud brutopinnaga uusarendusele varjendite rajamise kohustus. Sisuliselt tähendab see 15–20 korteriga uusarendusi ehk lõviosa,“ ütles Habal.