HEA TEADA | Pank vastab: kellel on sel aastal lootust tulumaksu tagasi saada?

Tulumaksuvabastus tagastatud vara ja suvila müügi korral

Oma kodu müümise kõrval on tulumaksuvaba ka õigusvastaselt võõrandatud ja tagastatud vara ja ostueesõigusega erastamise teel saadud vara müük. Tulumaksu ei pea tasuma ka sellise aiamaja või suvila müümisel, mille kinnistu pole suurem kui 2500 ruutmeetrit ja mis on olnud müüja omandis vähemalt kaks aastat.

Tulumaksu arvutamine pärandi või kinkelepingu puhul

Deklaratsiooni esitamine ja tagastuse kasutamine