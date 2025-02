VIDEO | Eleringi juht: oleme valmis desünkroniseerimise ootamatustele reageerima väga paljude inimestega

Eleringi juht Kalle Kilk, desünkroniseerimiseni on jäänud kaks ja pool päeva. Kui valmis Elering selleks on?

Oleme täiesti piisavalt valmis, et end rahulikult tunda. Kogu programmi on ette valmistatud kümneid aastaid ja tänase seisuga võib öelda, et kõik olulised ja vajalikud asjad on tehtud. Kõik uued turud on käivitunud, kõik ressursside pakkujad on olemas. Võime olla rahulikud.