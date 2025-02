OTSE | Kes väärib oma pingutuste eest sel aastal Unistuste Tööandja tiitlit? Võitjad selguvad täna

Konkurss on inimestele võimalus jagada tänu ja tunnustust nendele juhtidele, kes on inspireerinud, toetanud ja näidanud sulle tõelist juhiannet. Korraldajad kutsuvad igal aastal osalema ja kiituseid jagama kõiki Eesti ettevõtete ja välismaiste ettevõtete Eesti filiaalide töötajaid, et muuta olulised hetked ja päevad tööl nähtavaks ja kestvaks.

Korraldaja ehk Visionest Institute’i juht Anu-Mall Naarits ütleb, et meie eeskujud väärivad tunnustust, eriti keerulistel aegadel. „Kiitus on see, mis tugevdab ja inspireerib, olgu selleks siis keerulised ajad nagu pandeemia, majanduslangus või kõrged energiahinnad, surve müüginumbritele, sõjamõjutused maailmast või muud äriedu puudutavad stressifaktorid. Tänu jagamine sellistes olukordades ei toida mitte ainult tööandjat, vaid rikastab ka töötaja enda igapäevast elu ja heaolu, julgustades arengut ja stabiilsust tööl,“ sõnab ta.

CVKeskus.ee tööportaali värbamisjuht Grete Adler lisab, et organisatsioonid, kus tunnustamine on osa töökultuurist, eristuvad ja inspireerivad. „Kui tunneme, et meie töö on väärtustatud, tõuseb meie pühendumus ja lojaalsus,“ sõnab ta.

Viimaste aastate võitjad

2019 - Päästeamet

2020 - Elisa

2021 - Nortal

2022 - Eesti Töötukassa

2023 - Rahvusarhiiv

2024 - Estanc

Hindamiskriteeriumid

– Selge ja fokuseeritud tööandja brändi positsioneering

– Ettevõtte sisemise ja välise kuvandi identsus

– Kas ettevõtte tegevused toetavad tööandja brändi positsioneeringut?

– Kas viis, kuidas ettevõtte viib kavandatud tegevusi ellu, toetab tööandja brändi positsioneeringut?

– Ettevõtte töötajate rahuolu tase

Kandideerida sai 11 kategoorias 1. Elektroonika, telekommunikatsioon, infotehnoloogia, pangandus 2. Haridus, teadus, koolitus, personalitöö 3. Avalik sektor, riigi- ja avalik haldus 4. Transport, logistika 5. Tööstus, tootmine 6. Kaubandus, klienditeenindus, jaekaubandus 7. Õigusala, turundus, reklaam, PR 8. Konsultatsioon, finants 9. Kolmas sektor (MTÜ, SA) 10. Tuleviku tegija: meedia, loomemajandus, tõlkimine, kultuur, meelelahutus, meditsiin, tervishoid, sotsiaaltöö, assisteerimine, administreerimine, ehitus, kinnisvara 11. Tõusev täht – juhtimine (ettevõtte tegevjuht on aastal 2024 35 aastane või noorem) Žürii valib igast sektorist finalisti ehk ühe parima ning seejärel finalistide hulgast üldvõitja. Võitjad kuulutatakse välja konverentsil „Unistuste tööandja: 100 ideed“.

