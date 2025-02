Taastuvenergia tootmise kasv tõi jaanuaris eelmise aastaga võrreldes kolmandiku võrra odavama elektrihinna

Sel kuul on oodata jaanuarile sarnast hinnakäitumist. Eelmiste aastate keskmised hinnad viitavad sellele, et kallimaid tunde on oodata hommikul kella seitsmest üheksani ja õhtupoole kella neljast kuueni. Eelmise aasta veebruaris oli hommikune hind kuu keskmisesty 26.4 protsendi võtta kallim ja õhtune hind 33.6 protsendi võrra kallim.

Elektrihind püsis Baltikumis ühtlane

Baltikumi elektrihinnad püsisid jaanuaris Eestiga võrdlemisi sarnasel tasemel. Läti eelmise jaanuari keskmine elektrihind ulatus 91,9 eurot megavatt-tunnini, mis on 0,1 euro võrra odavam kui Eestis. Leedus oli keskmine elektrihind 89,4 eurot megavatt-tund, mis on 2,6 euro võrra odavam kui Eestis. Peamiselt tekkisid hinnaerinevused erinevatest elektriühenduste hooldustest.

Ka Baltikumi vaates on märgata tuuleenergia hüppelist kasvu. Jaanuaris toodeti Baltikumis rohkem tuuleenergiat kui ühelgi varasemal aastal. Jaanuaris toodeti Eestis tuulest 178,2 gigavatt-tundi energiat, mis on 46 protsenti rohkem kui aasta varem. Leedus toodeti koguni 429,6 gigavatt-tundi tuuleenergiat, mis on 14,5 protsenti rohkem kui 2024. aastal. Läti tuuleenergia toodang oli tagasihoidlikum, jäädes 29,7 gigavatt-tunnini, mis on 14.7 protsenti vähem kui aasta varem. Vähest tuuleenergiat korvas aga väga kõrge hüdroenergia toodang, mis kattis jaanuaris koguni 52,6 protsenti kogu Läti tarbimisest.