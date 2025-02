Automaksu esimesed numbrid. Transpordiamet kogus jaanuaris enam kui kolm miljonit eurot registreerimistasusid

Jaanuarikuu registreerimiste põhjal saab välja tuua, et inimesed on hakanud eelistama keskmisest ökonoomsemaid ja keskkonnasõbralikumaid sõidukeid. Näiteks sel aastal registreeritud sõiduautode keskmine CO 2 (WLTP) väärtus ja võimus (kW) on see võrreldes 2024. aastaga langenud. Kui 2025. aasta jaanuaris oli keskmine CO 2 (WLTP) näit eeltoodud sõidukitel 116 g/km, siis 2024. aasta oli keskmine 145 g/km.