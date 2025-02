Sel nädalal lahutavad Balti riigid oma elektrivõrgud Venemaa juhitud süsteemist ning sünkroniseerivad need Mandri-Euroopa võrguga. Samal ajal on kolmes Balti riigis kommunikatsioon olnud erinev. Leedu Delfi kirjutab, et eestlased ostavad poest hoogsalt generaatoreid ja vett ja lätlastel on soovitatud viimase abinõuna telefone laadida. Millised on Leedu sõnumid?