Elon Muski poliitilised käigud peletavad ostjaid. Teslade müük on Euroopas drastiliselt kahanenud

Euroopa tähtsaimal autoturul Saksamaal kasvas jaanuaris elektriautode müük tohutult, kuid vastupidist võis täheldada Teslade müügis. Nii kukkus Teslade müük võrreldes aasta taguse ajaga koguni 59,5 protsenti, kui jaanuaris registreeriti Saksamaal 1277 Teslat. See on madalaim näitaja alates 2021. aasta juulist. Samal ajal kasvas elektriautode müük Saksamaal 53,5 protsenti. Kokku müüdi jaanuaris 34 498 elektriautot ehk Tesla omas jaanuaris antud segmendis vaid 3,7 protsendilist turuosa.

Tesla tegevjuht ja suurim aktsionär Elon Musk on viimastel kuudel hakanud tugevamalt sekkuma lisaks USA-le ka Euroopa poliitikasse. Eriti jõuliselt on seda tunda Saksamaal, kus ta on avaldanud toetust paremäärmuslikule erakonnale Alternatiiv Saksamaale (AfD), sh osaledes hiljuti videoteel nende valimiskampaania avaüritusel.

Sarnaselt Saksamaaga kukkus Teslade müük järsult ka Euroopa Liidu suuruselt teisel turul ehk Prantsusmaal, kus müüdi jaanuaris 1141 Teslat. Seda oli 63 protsenti vähem kui aasta tagasi. Prantsusmaa turul tervikuna langes autode müük 6,5 protsenti ning elektriautode müük 0,5 protsenti.

Mõnevõrra parem seis oli Tesla jaoks Ühendkuningriigis, kus Teslade müük kahanes 12 protsenti. Kuuga müüdi riigis 1416 Teslat. Samal ajal kasvas aga Ühendkuningriigis elektriautode müük 35 protsenti, ulatudes 27 677-ni. Seetõttu langes Tesla elektriautode müügi edetabelis 7. kohale.

„Muski mõju brändile on muutumas üha polariseerivamaks, sundides üha rohkem ostjaid vaatama mujale,“ sõnas elektriautode portaali Electrifying.com juht Ginny Buckley Reutersile. Portaal viis hiljuti läbi küsitluse, kus 60 protsenti autoostjatest vastasid, et Muski vastuoluline käitumine peletab neid Tesla ostmisest eemale. Buckley lisas, et konkurents on turul muutunud üha karmimaks: näiteks on Ühendkuningriigi turul võimalik valida rohkema kui 130 elektriautode mudeli seast, mida on märgatavalt rohkem kui näiteks 2020. aastal, mil turul oli 25 mudelit.