Selle aasta Unistuste Tööandja tiitli pälvis Helmes

„Helmese viimase viie aasta töö näitab väga selgelt, et tööandja brändi loomine on pikaajaline ja sihikindel protsess ja selle timmimine võtab aega aastaid,“ lisas Naarits.

„Emotsioonid on hetkel laes, sest Unistuste Tööandja tiitel on kindlasti väga oodatud, pikaajalise ja süsteemse töö tulemus,“ ütles Helmese personali- ja tööandja brändijuht Maris Viires. „Töötame selle nimel, et meie juurde jõuaks õiged inimesed ning et nad püsiks õnneliku ja motiveerituna.“

Unistuste Tööandja konkurss toimus Eestis 12. korda. Eelmistel aastatel on Unistuste Tööandjaks valitud

Sisekaitseakadeemia, LHV Pank AS, SA Teaduskeskus AHHAA, Ericsson Eesti AS, Pipedrive OÜ, Päästeamet, Elisa Eesti AS, Nortal AS, Eesti Töötukassa ja Rahvusarhiiv.