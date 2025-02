Jaekett avaldab: kriisivarude müük on nädalavahetuse eel drastiliselt kasvanud

Samuti on kasvanud kuivatatud puuviljade ja marjade müük (+33%), fooliumide ja kilede müük (+30%), patareide müük (+22%) ning müslide ja hommikuhelveste müük (+20%). Näkileibade müük on tõusnud 13%, vee ning maitseainete (suhkur, sool) müük aga 10%.

Coop ei ole erinevalt Selverist oma klientide seas täheldanud toidu varumist, ka klassikalisi kriisitoite ei ole ostetud tavapärasest rohkem. Jaanuari esimese poolega võrreldes on Coopist ostetud küünlaid 40% rohkem. Ka tuletikkude ja tulemasinate müük on kasvanud 30%. Samuti on Coopis kasvanud joogivee müük ning seda 7-12% sõltuvalt nädalast. „Meil on hea meel, et saabuva nädalavahetuse eel on Eesti inimesed sagedusala üleminekusse mõistlikult suhtunud,“ lisab Karin.