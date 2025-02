Kaitsetehnoloogia ettevõte Frankenburg laieneb Leetu. Tegevdirektoriks palgati endine aseminister

„Asi on ametlik – Frankenburg avab Leedus esinduse, et laiendada taskukohaste rakettide arendamist ja tootmist. See teeb Frankenburgist tõelise Balti kaitsetehnoloogia ettevõtte,“ kirjutab ettevõte.

Leedu ettevõtte tegevdirektoriks palgati Karolis Žemaitis, kes oli varem majanduse ja innovatsiooni aseminister. „Ta mängis võtmerolli Leedu kaitsetööstuse reformimisel, meelitades ligi suuri investeeringuid, nagu Rheinmetall,“ kirjeldab Frankenburg teda. Frankenburgis vastutab ta tehnoloogiate rajamise eest, st ta meelitab ligi talente, arendab taskukohaseid raketisüsteeme ja laiendab tootmist, et tugevdada Leedu kaitsevõimet.

„Frankenburg on loomuselt küll Euroopa ettevõte, kuid meie juured on seal, kus oht ja tegutsemistahe on kõige tugevamad – Balti riikides,“ sõnas Frankenburgi tegevjuht Kusti Salm.

„Leedu on end juba tõestanud innovatsiooni ja tööstusarengu tugipunktina. Nüüd on aeg ühendada jõupingutused ja kiirendada kaitsetehnoloogia arengut,“ ütles Karolis Žemaitis.

Superkondensaatoreid tootva Skeleton Technologiesi juht Taavi Madiberk rajas Frankenburg Technologiesi aasta tagasi. Ettevõttesse on Madiberk palganud mitu kõrget kaitseväelast, näiteks kindralmajor Veiko-Vello Palmi ja kindral Martin Heremi.

Ettevõtte omanikeringi kuulub peale Madiberki (64,18%) ka Margus Linnamäe MM Grupp, kelle osalus on 23,7%. Seejuures on MM Grupp ka varem Madiberki äridesse investeerinud: näiteks kuulub MM Grupile ligi neljandik Madiberki asutatud superkondensaatorite tootjast Skeleton. Kuldar Väärsile kuulub Frankenburgist 4,99%, Marko Virkebaule 3,38% ja Jaanus Tammele 1,01%. Shellona Ltd. osalus on 2,75%.

Äriregistri andmetest nähtub, et selle aasta kolmandas kvartalis oli Frankenburgi käive ligikaudu 128 000 eurot. Ettevõttes töötab 15 inimest. Frankenburgi väärtus on ligikaudu 55 miljonit eurot.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada