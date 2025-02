Maksuamet tuletab meelde: deklareerida tuleb ka platvormide kaudu teenitud tulu

„Nii veebikeskkondade kui ka sotsiaalmeedia kaudu teenitud tulu on oluline deklaratsioonil kindlasti välja tuua. Tulumaksu tuleb tasuda nii toidukulleritel ja sõidujagamisteenuse pakkujatel kui ka näiteks platvormide kaudu kauba müüjatel ja üüri- või renditulu teenijatel,“ ütles MTA tulumaksu osakonna juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu.

Kuna platvormide kaudu töötamine on üha populaarsem, pöörab MTA nende kaudu teenitud tulude maksustamisele ka üha enam tähelepanu. Alates 2023. aastast on platvormihalduritel kohustus esitada MTA-le teavet platvormil tegutsevate müüjate ja teenusepakkujate ning nende teenitud tulu kohta. See võimaldab MTA-l deklareeritud andmeid üha tõhusamalt kontrollida.

Seni on MTA-le platvormidel teenitud tulude kohta andmeid saatnud 169 platvormihaldurit, kelle seas on ka 20 Eesti platvormi. MTA-le esitatud andmed on tehingute kohta, mille osapool on olnud Eesti eraisik või äriühing.

„Kui platvormihaldur on maksud töötaja eest tasunud ja MTA-le on andmed edastatud, siis kajastuvad need tuludeklaratsiooni esimeses tabelis koos palgatuludega. Kui tabel pole eeltäidetud, tähendab see, et platvorm ei ole makstud tasult tulumaksu kinni pidanud. Sellisel juhul tuleb inimesel saadud tulu ise deklaratsioonile lisada,“ tähendas MTA juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu.

Deklaratsiooni täitmine on lihtne

Tuludeklaratsiooni palka kajastava tabeli 5.1 teise ossa tuleb märkida tasu, maksja andmed ja aasta jooksul saadud tulu summa.

Deklareerida tuleb ka platvormide kaudu majutusteenuse osutamisest teenitud tulu, millelt väljamakse tegija pole tulumaksu kinni pidanud. Majutusteenuse osutamisest saadud tulu tuleb deklareerida tabelis 5.4 teises osas liigiga „renditulu“.

