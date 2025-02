Puust ja punaseks: milliseid tervisekulusid saab tööandja sellest aastast maksuvabalt hüvitada?

Seda, et tööandjad on huvitatud oma töötajate tervisekulusid katma, näitab eraravikindlustustoote populaarsus. Kindlustusseltside liidu kommunikatsioonijuht Kati Varblane tõi välja, et 2024. aasta esimese poolaastal suurenes nende ettevõtete arv, kes sõlmisid oma töötajate ravikulude katteks tööandja ravikindlustuse lepingu, 11 protsendi võrra.