RAHA JÄLGEDEL | Eesti välisinvesteeringute boss: Lätist ja Leedust oleme peajagu üle

2023. oli iseseisvuse taastanud Eestis välisinvesteeringute valdkonnas rekordaasta 4,3 miljardi euroga. EIS-i riiki toodud investeeringud moodustavad sellest alla 10%. Meie portfell liikus stabiilselt edasi ka mullu (EIS-i abil toodi Eestisse 254 miljonit eurot investeeringuid). „Stabiliseerumine“ on eelmise aasta kohta õige sõna. Et meil aasta varem oli rekordiline 351 miljonit eurot, tähendas seda, et näiteks 2021. aastast olid mõned projektid ootel, sest ei teatud, kuidas Eesti väljub koroonaga seotud kriisist. Tegelikult oleme 2020. aastast läinud kasvavas tempos. Nüüd tuli jõnks allapoole, see tähendab stabiliseerumist.