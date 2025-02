FOTOD | Eestisse kerkib lähiajal mitu uut spaahotelli, nende seas salapärane luksuslik retriidikoht

Sel nädalal tuli avalikuks uudis, et lõpuks hakkab pihta Viljandi kauaoodatud spaahotelli ja ujula rajamine. Lepingu maksumus on 30 miljonit eurot, ehitise kavandatud valmimisaeg on 2027. aasta suvi. Multifunktsionaalse hoone üldpind on 15 800 m2. Peale ujula, nüüdisaegsele vee- ja saunakeskuse ning restorani on selles ka 150 avarat rõduga hotellituba ja konverentsikeskust.