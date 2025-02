Valitsus andis nõusoleku rajada Rail Balticu Pärnumaa trass Luitemaa piirkonda

Trassi rajamine mõjutab Luitemaa linnuala, mille üks eesmärke on metsise elupaikade kaitse. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus tehtud Natura hindamisel selgus, et ükski reaalne trassivariant ei võimalda täielikult välistada ebasoodsat mõju metsise asurkonnale.

Kuna riigil on võimalik rakendada hüvitusmeetmeid tekkiva kahju samaväärseks kompenseerimiseks, on tingimused erandkorras Natura 2000 ala kahjustatava tegevuse lubamiseks täidetud. Luitemaa linnualale tekkiva kahju kompenseerimiseks on ette nähtud ulatuslikud hüvitusmeetmed.