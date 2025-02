„Nagu ikka, astusime poodi sisse ja suundusime kohe lasteosakonda – see asub kassadest üsna kaugel. Mul on selles poes käies alati seljakott seljas ja probleeme pole olnud. Kuid seekord hakkasin märkama, kuidas müüja mind kahtlustavalt vaatab. Aga ma ei pööranud sellele tähelepanu,“ räägib üks Kilomaxi püsiklientidest.

„Paari minuti pärast tuli töötaja minu juurde ja tegi märkuse, et seljakotiga ei tohi kauplusesse tulla ning see tuleb hoiukappi jätta. Ma keeldusin – mul olid sülearvuti ja kõik dokumendid seljakotis. Lihtsam on sellistesse kohtadesse enam mitte minna,“ lisas ta.