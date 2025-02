Uuring: üle 40 protsendi eestlastest plaanib lähiaastatel autoostu

„Kuigi automaks on viimasel ajal ühiskonnas suurt kära tekitanud, näitavad uuringu tulemused pigem seda, et uue sõiduki soetamine on inimeste jaoks vajalik ja oluline väljaminek, seega üldjuhul see nende otsust suurel määral ei mõjuta,“ sõnab Veho AS sõiduautode ärivaldkonna juht Keijo Kaasik. „Kui on ikkagi autot vaja, siis tuleb selle ost ette võtta, vaatamata sellele, milline on seis maksudega.“

Ta toob välja ka fakti, et 60 protsendi eestlaste jaoks on auto siiski transpordivahend ehk asi, mida läheb igapäevaste asjade ajamiseks lihtsalt vaja. „Seega on mõistetav, et sellise eluks olulise vahendi ostu ei lükata võimalusel liiga kaugele edasi,“ ütleb Kaasik.

Alla poole ehk 35 protsenti vastanutest viitas ka sellele, et neile on oluline, milline auto neil on ja missugune see välja paistab. Üle poole (58 protsenti) vastanutest tõi välja, et nad kaaluksid uue sõiduki soetamisel elektrilist või hübriidmasinat kas mõnel määral või üsna kindlalt. Umbes viiendik (23 protsenti) ei valiks endale taoliste tehnoloogiatega autot mingil juhul.

„Praegu oleme jõudnud ilmselt teatavasse vahefaasi, kus elektrilised ja hübriidsõidukid on muutunud turul kahtlemata normiks, kuid jätkuvalt on osa tarbijatest, kes on nende suhtes ettevaatlikud,“ sõnab Kaasik. „Siiski on suur osa turust uued tehnoloogiad omaks võtnud.“

Autode arvu poolest on enamikes majapidamistes üks auto – seda kinnitas veidi üle poole ehk 57 protsenti vastanutest. 34 protendil majapidamistes on kaks autot ja väiksema osa ehk kaheksa protsenti moodustavad inimesed, kelle majapidamises on isegi enam kui kaks sõidukit.

Küsitluses osales 2930 üle 17 aastast inimest üle Baltikumi ja see viidi läbi eelmise aasta oktoobrist novembrini. Eestist osales uuringus 957 inimest.

