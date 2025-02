Eestis hakatakse koolitama lobiste ja huvikaitsjaid

EBSi täiendkoolituse juhi Jari Kukkoneni sõnul on lobitöö valdkond, kus on klassikalise akadeemilise hariduse andmine pigem keeruline. „Lobitöös on abiks küll teadmised riigikorraldusest ja poliitikast, kuid samas on valdkonnas suur osa ka võrgustikel, kogemustel ning nende kogemuste analüüsimise oskusel. Seetõttu keskendume kursusel põimõppele, kus loenguid on vähe. Selle asemel arutatakse, analüüsitakse ning kuulatakse spetsialiste,“ ütles Kukkonen.