Soome plaanib Venemaa kodanikel kinnisvara ostmise ära keelata

Soome kaitseminister Antti Häkkänen ütles, et valitsus esitab seaduseelnõu, mis piirab välismaalaste kinnisvaratehinguid Soomes.

„Riik, mis peab agressioonisõda ja võib kujutada otsest ohtu Soome julgeolekule, on määratletav kui riik, mille kodanikel ei ole lubatud Soomes maad osta,“ selgitas ta. Kuigi seadus kehtib praegu vaid Venemaa kodanikele, võiks see Häkkäneni sõnul põhimõtteliselt kehtida ka teiste riikide kodanikele.

Seadusemuudatusega võivad kaasneda riskid

Seadusemuudatusi ettevalmistava töörühma arutelus toodi välja, et tehingute piiramisega võivad kaasneda ka riskid. Eelkõige tuntakse muret peibutiste ehk eksitavate ostjate pärast – mitte Vene kodanikud ostavad kinnisvara selleks, et see Venemaa kodanikele kohe edasi müüa. Häkkäneni sõnul on probleemi eelnõus arvesse võetud, parandades pettuste kontrollimist ja teabevahetust ametiasutuste vahel.

Eesmärk on vältida kinnisvara kaudu laialdase vaenuliku mõju levikut Soomes erinevates kriisiolukordades. Praegugi on võimalik tehingud keelata, kui oht on tõendatav, kuid kaitseministri sõnul võib see hetkel keeruline olla.

Samuti on menetluses seadus, mis hõlbustaks juba müüdud kinnistute tagantjärele kontrollimist. Aastakümnete jooksul on Venemaa ettevõtetele ja kodanikele müüdud tuhandeid erinevaid Soome kinnistuid. Koostatakse seaduspakett, mis lihtsustab erinevatesse riskivaldkondadesse tõhusama sekkumise.

Häkkäneni sõnul oleks täielik keeld tulnud kehtestada juba ammu. Kuid need, kellel on alaline elamisluba või on Soome kodanikud, saavad endiselt kodu omada või soetada.

Põhjenduseks on julgeolekuolukord

Yle andmetel uuris kaitseministeerium Venemaa kodanike kinnisvaratehingute piiramise teemat juba 2022. aastal. Toona ei nähtud vajadust tehingute keelustamiseks.

Üsna pea alustas Venemaa aga laiaulatuslikku sissetungi Ukrainasse ja Soomest sai NATO liige. Venemaa saatis piirile ka massiliselt pagulasi, kellel puudusid Soome sisenemiseks vajalikud dokumendid.

Soome idapiir on nüüdseks suletud juba üle aasta ning viimaste aastate immigratsioonipiirangud on Venemaal elavate venelaste kinnisvaratehingud suures osas peatanud. Soome kaitseministeerium on viimase aasta jooksul takistanud mitut kinnisvaratehingut, viidates ostja sidemetele Venemaaga.

