Circle K: nafta hinda ootab lähiajal ees ettearvamatu kõikumine

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul võttis USA 47. president Donald Trump endale eesmärgiks nafta hind maailmas alla tuua, kuid jaanuarikuu näitas, et turud suhtusid lubadustesse pigem ettevaatlikult. Viimastel nädalatel on hoopis suurenenud nõudlus Aasia suunal ning seetõttu tõstis Saudi Araabia Aasiasse müüdava nafta hinda.

„Trumpi otsused on ettearvamatud ning neil on kindlasti mõju turgudele, kuid pole selge, kui pikka aega need turuhinda suunata suudavad. Seetõttu oodatakse, et eelseisvatel nädalatel toimub mitmeid hinnakõikumisi üles-alla, kuni turuosalised kaaluvad, milline on Trumpi poliitika ja kehtestatavate tariifide tegelik mõju,“ selgitas Sassi.