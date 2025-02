Automüük põhjas. Millega meelitavad müüjad maksušokis kliente tagasi autosid ostma?

Aasta algusest kehtima hakanud automaks tähendab, et sõiduki omanikul tuleb tasuda iga-aastast aastamaksu ja sõiduki esimesel müümisel/ostmisel Eestis registreerimistasu. See tähendas, et kõik, kellel oli auto soetamise vajadus ja võimalus, tegid seda eelmise aasta lõpus.