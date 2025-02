Elektrilevi valmistub ette uueks hankeks, et vahetada välja elektriarvestid

Muudatuse ajendiks on nõue, et hiljemalt 2031. aastaks peab Elektrilevi minema üle 15-minutilise intervalliga mõõtmisele. Projekti maksumus võib jääda vahemikku 70-120 miljonit eurot.

„Meie eesmärk on leida maailmas pakutavate lahenduste seast Eesti turu jaoks kõige sobivam,“ selgitas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm. „Turu-uuring aitab kaardistada võimalikud partnerid ning tehnoloogilised lahendused, et hiljem läbi viia rahvusvaheline hange. Uue põlvkonna arvestid ei ole pelgalt mõõteseadmed – need on nutika elektrivõrgu oluliseks osa, millega saame pakkuda klientidele lisaks mõõtmisele tulevikus ka täiendavaid teenuseid.“