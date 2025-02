Merko Ehitus üllatas dividendiga. Aktsionäridele tahetakse jagada ligi poole rohkem raha kui mullu

Volkov viitas, et 2024. aasta jooksul sõlmis firma 2023. aastaga võrreldes ligi kolmandiku võrra vähem uusi lepinguid ning teostamata tööde jääk on oluliselt väiksem kui eelmisel aastal. Ehituslepingud on enamasti 18-24 kuu pikkused ning arvestades majanduskliimat, madalaid investeeringuid ja juba 2023. aastast nähtud väga madalate hindadega võidetud hankeid, võib Eesti ja Läti ehitussektoris oodata keerulist 2025. ja 2026. aastat. Leedu arengute osas on alust olla oluliselt optimistlikum, lisas Merko juht.