FOTOD | Rahvahääletusel selgusid Eesti kõige paremad e-poed

„Vanade ja tuntud tegijate kõrval pääsesid konkursil esile aga ka täiesti uued ettevõtted ja teised nii suuremad kui ka väiksemad tegijad. Samuti teeb rõõmu, et võiduettevõtete tegevusvaldkonnad on seinast-seina. Eesti e-kaubandus on Euroopas ja maailmas kindlasti esirinnas,“ lisas Väät.