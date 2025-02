Maksuamet: sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks on nii firmad kui ka eraisikud proovinud kasutada erisuguseid skeeme

Nädala alguses ilmus YouTube’i video, milles väidetakse, et sanktsioonidest hoolimata jõuavad luksusautod Euroopa Liidust siiani Venemaale ning tegevuse taga on Eesti ettevõte. Maksu- ja tolliameti sõnul on skeemitajaid omajagu, kuid amet annab endast parima, et seda takistada.