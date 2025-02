Pommivarjend, luksusvilla Hispaanias või Grand Hotel – mida saaks osta Nursipalu maa eest antud raha eest?

Maaleht kirjutas, et Nursipalu harjutusvälja laiendusse jäävatest maaüksustest on riik praeguseks omandanud 73 ja teinud omanikega mitu üle miljoni eurost tehingut. Üks kallemaid tehinguid tehti Rõuge vallas, kus nii talukoha kui ka metsamaa omandamiseks käis riik välja ligi 3,5 miljonit eurot.

„Legendaarne varjend“ – 3 miljonit

Kirjelduses seisab, et hoone oli mitmekümne aasta jooksul koduks ärksamale osale ühiskonnast. Majas tegutses aastatel 1994–2020 restoran „Vanaema juures“ ja ruumid on vastavaks kohandatud, kuid „vähese vaevaga on võimalik taastada algne funktsioon.“ Loodetavasti vajadust hoone algse funktsiooni taastamise järele ei teki.

Sangaste loss – 2,6 miljonit

Kuulutuse järgi võib Sangaste lossist saada uutele omanikele elamu, butiikhotell või eksklusiivne ürituste korraldamise koht. Selge on aga see, et „loss pakub lõputuid võimalusi neile, kelle kirg on säilitada minevikku ja nautida luksust“.