Eesti ettevõtteid külastanud saudid: alustame koostööd tarnijatega ja otsime neid juurdegi

„Kogemus oli väga positiivne,“ ütles Panda Retail Company esindaja Mohamed Elsayed. „Meile meeldis näha, et Eesti toodetel on hea tugev baassüsteem, millele nad on üles ehitatud ehk siis nende toorme päritolu, tootmisprotsesside kvaliteet ja usaldusväärsus ning värskus. Tehaste moderniseeritus oli väga muljetavaldav, samuti kvaliteedikontroll,“ ütles ta.

Oodatud koostöö

Sama kinnitas ka Saudia Dairy & Foodstuff Company (SADAFCO) esindaja Khaled Refat. „Visiit Eestisse oli väga positiivne kogemus – sain hea ülevaate Eesti toiduettevõtete tootmisvõimekustest ja usun, et see võib olla hea algus koostööks,“ sõnas Refat.

Delegatsiooni kuulusid veel BinDawood Group (Danube) ja Edafat International Trading Co. Eestis väisati ettevõtteid, nagu Balsnack International Holding AS, YOOK Production AS, Haage Joogid OÜ, AS Salvest, Valio Eesti AS Võru juustutööstus ja seenefarm Shroomwell.