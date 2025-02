Ökonomistid: hinnatõus sel aastal ei taltu ja elujärg ei parane

Kuna aga autode müük kukkus jaanuaris võrreldes tavapärasemaga kordades, siis tegelikkuses raha registreerimismaksu eest sellises ulatuses ei makstud. „Samas elukalliduse indeksi arvutamisel on oluline vaadata just elukalliduse vaates, et mõista, milliseid valikuid inimesed hindade järgi teevad. Selge on, et oodatud registreerimismaks tähendas seda, et inimesed ostsid autosid eelmise aasta lõpus, mis võimaldas maksu edasi lükata,“ sõnas Uusküla.