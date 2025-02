Kliimamuutusega võib seni kasvanud hoonekahjude arv veelgi suureneda

Kliimamuutus toob kahjusid juurde

Reimetsa hinnangul võib arvata, et kliimamuutustest tingituna on tulevikus oodata kahjude kasvamist. „Kui enamasti on loodusjõudude põhjustatud kahjude arv kõikunud paari tuhande piires üles-alla, siis viimastel aastatel on juhtumite arv vaid kasvanud,“ sõnab Reimets. „Samamoodi on kogukahju kasvanud viimastel aastatel mitme miljoni euroni.“